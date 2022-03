An unbeschranktem Bahnübergang : Autofahrerin stößt mit Zug zusammen – schwer verletzt

Lübbecke Bei einem Zusammenstoß mit einem Zug ist eine 79-jährige Autofahrerin schwer verletzt worden. Die Seniorin war über einen unbeschrankten Bahnübergang gefahren und hatte den herannahenden Zug offenbar nicht bemerkt.

Eine 79-jährige Autofahrerin ist bei einem Zusammenstoß mit der Eurobahn schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall am Dienstag in Espelkamp an einem unbeschrankten Bahnübergang. Die Seniorin sei auf die Gleise gefahren und habe den herannahenden Zug offenbar nicht bemerkt. Ihr Auto sei bei dem Zusammenstoß an der Front erfasst und herumgeschleudert worden.