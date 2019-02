Loveparade-Prozess in Duisburg: Drei Angeklagte lehnen die Einstellung gegen Geldzahlung ab

Loveparade-Prozess in Duisburg

Düsseldorf Im Loveparade-Prozess hat die Staatsanwaltschaft der Einstellung des Verfahrens zugestimmt. Drei der Angeklagten sind allerdings dagegen. Sie wollen die ihnen auferlegten Summen nicht zahlen. Der Prozess geht also - zumindest teilweise - weiter.

Das Verfahren im Loveparade-Strafprozess wird vorerst nicht gänzlich eingestellt. Am Dienstag erklärte die Staatsanwaltschaft zwar, dass sie dem Einstellungs-Vorschlag des Gerichts in allen Fällen zustimmt. Drei der Angeklagten haben aber verlauten lassen, dass sie dem Vorschlag nicht zustimmen. Der Prozess wird also zumindest gegen diese drei Angeklagten weitergeführt werden.