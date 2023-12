Lottojahr 2023 in NRW Neue Millionäre und eine kuriose Taktik

Über das Jahr verteilt wurden 2023 mindestens 31 Menschen in Nordrhein-Westfalen durch Gewinne beim Lottospielen neue Millionäre. Nach einer vorläufigen Auswertung kurz vor Weihnachten von Westlotto in Münster ging dabei der höchste Gewinn mit knapp 66 Millionen Euro an besagten Tipper aus Köln. Auf Platz 2 kam mit knapp 47 Millionen Euro ein Gewinner vom Niederrhein. Zum Schutz der Spieler gibt Westlotto keine genauen Wohnorte an, wenn der Gewinn nicht in größere Städte oder Ballungszentren geht. Auf Platz 3, 4 und 5 folgen Glückspilze aus Essen (35,2 Millionen), Recklinghausen (16,9 Millionen) und Hagen mit 6,6 Millionen Euro.