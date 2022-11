Lottogewinner aus Dortmund : “Ich habe vor Glück geschrien“

Dortmund Auf Facebook zeigt ein Dortmunder, was man sich von knapp zehn Millionen Euro Lottogewinn alles leisten kann. Was dem 41-jährigen trotzdem noch fehlt.

Einmal alles kaufen, was das Herz begehrt - für Kürsat Y. ist dieser Traum Anfang September Realität geworden. Knapp 10 Millionen Euro soll der 41-Jährige aus der Dortmunder Nordstadt gewonnen haben, wie WAZ und Bild am Sonntag berichten.

Aus seinem neuen Reichtum macht Kürsat Y., der auch auf den Spitznamen Chico hört, kein Geheimnis. Auf Facebook postet Y., der laut BamS als Kind in den Ruhrpott gekommen ist, Fotos von Luxusautos und andere Dingen, die er sich von seinem Millionengewinn gegönnt hat. Auch sein Stammcafé an der Dortmunder Schützenstraße soll sich Chico direkt gekauft haben - so ist der Platz an der Theke immer sicher.