Tipp „aus einer Laune heraus“ : Dortmunderin räumt Riesen-Lottogewinn ab

Dortmund Ganz spontan füllte eine Frau aus Dortmund einen Lottoschein aus und knackte damit den Jackpot. Mehr als 73 Millionen Euro wandern nun auf ihr Konto. Es ist bereits der 16. Jackpot, der in diesem Jahr geknackt wurde.

Den am Freitag geknackten Eurojackpot von 73,7 Millionen Euro hat eine Gelegenheits-Lottospielerin abgeräumt. Ihren Tipp hatte sie ganz spontan aus einer Laune heraus erst am Freitag kurz vor der Ziehung in einer Annahmestelle im Raum Dortmund abgegeben, wie Westlotto am Dienstag mitteilte. Dort hatte sich die Frau demnach bereits am Montag gemeldet und ihren riesigen Gewinn angefordert.