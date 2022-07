„Lost Place“ mitten in Düsseldorf-Flingern : Das Rätsel um das Hochhaus in Flingern

Düsseldorf Es ist ein verlassener Ort, in dem einmal viele Menschen gewohnt, gelacht und gefeiert haben. Mitten in Düsseldorf-Flingern gibt es einen „Lost Place“, der seit Jahren verschlossen ist. Doch was hat es mit dem Hochhaus auf sich? Was steht in den Akten der Stadt? Und warum wurde das Gebäude trotz erteilter Abrissgenehmigung noch nicht abgerissen?

Es ist wohl das markanteste Gebäude im ganzen Stadtteil, und es ist eines mit vielen Fragezeichen: das unbewohnte und verschlossene Hochhaus an der Ecke Ackerstraße/Lindenstraße in Düsseldorf-Flingern. Das mehrgeschossige Gebäude ist von unten bis oben vollgesprayt mit allerhand Logos, Schriftzügen und Bildern – an den beiden Balkonen der obersten Etage steht zum Beispiel „Ultras“ und dazu das Vereinszeichen von Fortuna Düsseldorf. „Der alte Kasten ist schon ein Wahrzeichen von Flingern“, sagt ein älterer Mann, der nebenan im „Café Hüftgold“ sitzt, Zeitung liest und einen Kaffee trinkt. „Ich wohne seit 20 Jahren hier im Viertel. Aber ich weiß eigentlich gar nichts über das Hochhaus; nur, dass es halt sehr auffällig ist“, sagt er.

So wie ihm scheint es auch anderen zu gehen; erst vor wenigen Tagen hatte ein User ein Bild des Gebäudes in die Facebook-Gruppe „Düsseldorf-Flingern“ gepostet mit den Zeilen: „Ackerstraße. Das Haus ist schon zig Jahre unbewohnt …“ Daraufhin gab es eine Reihe von Kommentaren; einige wurden wehmütig. „Aaah, da werden Erinnerungen wach. Meine Freundin hat damals darin gewohnt“, schrieb eine Frau. Eine andere erklärte: „Ich bin auf der Ackerstraße groß geworden. Es ist schon über 50 Jahre her. Ich liebe Flingern.“ Und einer anderer meinte mit Blick auf das Hochhaus: „Von da oben haben wir früher das Feuerwerk gesehen.“

Aber wieso steht dieses Gebäude eigentlich leer? Und wie lange schon? Und wie soll es mit dem Hochhaus weitergehen? Die Stadt Düsseldorf hat auf Anfrage unserer Redaktion in den Akten nachgeschaut. Zunächst sei der Stadt bekannt, dass das Gebäude leer steht. Demnach wurde es im Jahr 1956 gebaut. „Die Verwaltung hat keine Kenntnis darüber, wann die letzten Nutzungen dort aufgegeben wurden. Und auch die Gründe für die Nutzungsaufgabe sind nicht bekannt“, teilt ein Sprecher der Stadt mit. Nach Aktenlage der Bauaufsicht sei das Gebäude wie folgt genutzt worden: Im zweigeschossigen Teil waren Büroräume – etwa für die Verwaltung; im sechsgeschossigen Bereich waren Geschäftsräume; im zehngeschossigen Teil waren Wohnungen untergebracht.

Derartige verlassenen Orte, oft auch in ehemaligen Industriegebieten, werden „Lost Places“ genannt und häufig für Entdeckungstouren aufgesucht. Die Feuerwehr weist eindrücklich darauf hin, dass das Betreten solcher Objekte verboten ist. Immer wieder kommt es dort zu Unfällen. So verletzte sich zum Beispiel im April ein 13-Jähriger auf einem brach liegenden Industriegelände in Gelsenkirchen bei einem Sturz schwer.

Auf einem Zettel in Klarsichtfolie, der an die Einfahrt zum Hochhaus in Flingern geklebt worden ist, steht, dass das Gebäude abgerissen werden soll. Doch das Schreiben ist wohl schon älter. „Der Abbruch des Gebäudes wurde 2018 genehmigt. Die Genehmigung wurde nicht verlängert, da nach aktueller Bauordnung eine Anzeige erforderlich ist. Die Abbruchanzeige liegt bislang nicht vor“, erklärt der Sprecher der Stadt. Pläne für das Gelände gibt es schon seit Jahren. So wurde im Jahr 2019 unter Beteiligung der Bezirksvertretung eine Baugenehmigung für die Errichtung eines Wohn- Geschäftshauses mit 22 Wohnungen und einer Fläche von 660 Quadratmetern für Gewerbe im Erdgeschoss erteilt. Laut Stadt läuft die Geltungsdauer für diese Baugenehmigung im Herbst dieses Jahres ab.

Dass dort wieder neuer (bezahlbarer) Wohnraum entsteht, würden sich wohl auch viele Menschen in Fingern wünschen. Der Anblick des Hochhauses sei bei der Wohnungsnot in Düsseldorf nicht zu ertragen, meint eine Frau auf Facebook.

