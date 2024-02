Diagnose Long Covid „Für Lotti war das eine verdammt harte Zeit“

Wenn Tanja Pütz über ihre Lotti vor der Corona-Pandemie spricht, verwendet sie Worte wie zielstrebig, fleißig und sportlich, aufgeweckt, warmherzig und beliebt. „Man könnte sie auch liebevoll Streberin nennen“, sagt die Mutter. Damals trainierte die Schülerin aus Niederzier bei Düren für einen Halbmarathon, sie schrieb gute Noten und traf sich regelmäßig mit Freundinnen. Das ist heute undenkbar. Die Lotti nach der Corona-Pandemie kann an guten Tagen für eine Stunde das Bett verlassen, an schlechten Tagen bleibt sie liegen und dämmert, weil nichts anderes geht. Erholsamen Schlaf kennt sie seit Monaten nicht mehr. „Ihr Zustand ist unvorstellbar, wenn man sie vor ihrer Erkrankung kannte.“ Denn: Die 16 Jahre alte Lotti leidet an Long Covid.