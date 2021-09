Therapien gegen Long Covid : Der lange Weg in die Normalität

Long-Covid-Patientin Assunta F. wird in der Fachklinik Rhein/Ruhr unter anderem mit Lichttherapie behandelt. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Essen Viele Covid-19-Betroffene leiden monatelang an den Folgen der Krankheit. Reha-Zentren bieten aber erst seit kurzem spezielle Long-Covid-Behandlungen an. Ein Besuch in der Essener Fachklinik Rhein/Ruhr, in der Ärzte und Therapeuten versuchen, das Problem in den Griff zu bekommen.

Den 12. Mai wird Heike Herrmann nicht mehr vergessen. Es war der Tag, an dem die Dortmunderin, wie sie sagt, „aus dem normalen Leben gerissen wurde“. Ein Routine-Coronatest schlug bei ihr positiv an, am nächsten Tag klagte sie über Hals- und Gliederschmerzen, bald kamen Luftnot, Fieber, Übelkeit und Durchfall hinzu. Mehr als zwei Wochen litt die 39-Jährige unter akuten Symptomen, aber auch danach war an eine Rückkehr in den Alltag nicht zu denken. Bis heute ist Herrmann kurzatmig, jeder Schritt fällt ihr schwer. Diagnose: Long Covid. In der Essener Mediclin Fachklinik Rhein/Ruhr hofft die Patientin nun, Hilfe zu finden im langen Kampf gegen die Krankheit. Das Haus bietet seit rund vier Monaten eine Reha speziell für Post- und Long-Covid-Kranke an.

Auf dem Flur der Station 6.2 sitzt Assunta F. unter einer in die Decke eingelassenen Flutlichtlampe. Mit der Lichttherapie sollen die Patientinnen und Patienten der Long-Covid-Station stimuliert werden, erzählt Stationsleiter Christoph Gierlata. Viele leiden unter Schlafstörungen und unter dem sogenannten Fatigue-Syndrom, das heißt, sie fühlen sich auch tagsüber permanent müde und abgekämpft. Mit der Lampe kann Tageslicht in verschiedenen Abstufungen simuliert werden, morgens leuchtet es am hellsten. Wie jetzt. Assunta F. wirkt sehr wach und aufgeräumt, wenn sie von ihrer Covid-Erkrankung erzählt. Mitte Oktober hatte sie es erwischt, den Verlauf vergleicht die 41-Jährige mit einem grippalen Infekt. „Ich habe das auf der Couch auskuriert“, sagt sie. Danach war die Infektion zwar verschwunden, aber die Symptome blieben. Unter anderem anhaltende Erschöpfung, Muskelschmerzen, Konzentrationsstörungen. Arbeiten für sie seither: unmöglich.

Info Leitlinie für Umgang mit Long-Covid-Syndrom Leitfaden Die Arbeitsgemeinschaft der wissenschaftlichen Fachgesellschaften (AWMF) gibt in einer neuen Leitlinie Empfehlungen zu Diagnostik und Behandlung. Demnach ist in vielen Fällen eine medizinische Reha angezeigt. Empfehlung Angebracht sei eine symptomorientierte Behandlung sowie medizinische Rehabilitation für all diejenigen Erkrankten, die so stark betroffen sind, dass ihre Erwerbsfähigkeit oder ihre Teilhabe am gesellschaftlichen Leben bedroht ist, heißt es in der Leitlinie. Entwicklung Die Deutsche Gesellschaft für Medizinische Rehabilitation rechnet mit mehreren hunderttausend Long-Covid-Patienten in den kommenden zwölf Monaten.

Professor Mario Siebler, Ärztlicher Direktor und Chefarzt der Fachklinik für Neurologie, kennt die Sorgen dieser Patienten sehr genau. Viele Hausärzte wüssten nicht weiter, wenn es um Long Covid gehe, und am Arbeitsplatz fühlten sich die betroffenen Patienten oft als Simulanten ausgegrenzt. „Das liegt auch daran, dass wir die Krankheit noch nicht lange kennen“, sagt Siebler, „und wir in vielerlei Hinsicht unser medizinisches Wissen dabei nicht ohne weiteres anwenden können.“ Mehr als 50 Symptome seien bislang bekannt, die mit dem Post- und Long-Covid-Syndrom zusammenhängen könnten. Ein Hauptsymptom ist die Luftnot, ein anderes eben das Fatigue-Syndrom, die dauerhafte Abgeschlagenheit. „Das betrifft auch die Konzentration und das Gedächtnis“, sagt Siebler. „Betroffene beschreiben es oft als Nebel im Kopf. Sie können dann nicht mehr arbeiten und haben Angst davor, nicht mehr gesund zu werden.“

Professor Mario Siebler, Chefarzt der Fachklinik für Neurologie, ist zuständig für die Behandlung der Long-Covid-Patienten. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Das Problem: Wie behandelt man ein derart komplexes Krankheitsbild, das sich zudem nur bedingt mit Messdaten belegen lässt? Siebler erzählt, dass man im Mediclin-Konzern dazu eine Expertenrunde versammelt hat – mit Lungenfachleuten, HNO-Spezialisten, Neurologen, Psychiatern, Psychosomatikern und Kardiologen. Gemeinsam wurden eine Symptomliste entwickelt und Behandlungsprofile ausgearbeitet. Denn meist würden die Patienten mehrere Krankheitsanzeichen aufweisen. „Wir müssen eine Logik in die Therapie reinbringen, dort ansetzen, wo es am sinnvollsten ist“, sagt Siebler. Über neuropsychologische Tests am Computer lasse sich zum Beispiel die Belastbarkeitsgrenze austesten, und so könne man zugleich objektivierte Daten erfassen. Denn das ist am Ende entscheidend für einen therapeutischen Erfolg: Daten zu bekommen, die Krankheit vermessen und damit objektivieren zu können.

Assunta F. und Heike Herrmann haben von den Behandlungsmethoden schon profitiert, wie sie erzählen. „Anfänglich war ich beim Gehtraining nach 1000 Schritten erschöpft“, sagt Assunta F., „nun schaffe ich schon 4000 Schritte.“ Dazu absolviert die Kölnerin, die als Hygienefachkraft in einem Krankenhaus arbeitet, noch Konzentrationsübungen. Im Gespräch mit Neuropsychologin Carina Wesemann lernt sie zudem, Pausen im Alltag so einzusetzen, dass sie sich nicht überfordert. „Es geht darum, auf seine Grenzen zu achten, um seine Konzentration zu erhalten“, sagt Wesemann. Seit zwei Wochen absolviert Assunta F. mittlerweile die Reha, vier Wochen könnten es werden, sagt sie. Ihr Ziel: „Endlich wieder arbeiten zu können.“

Long-Covid-Patientin Heike Herrmann (l.) mit Physiotherapeutin Sabine Wolff bei Atemübungen. Foto: jis

Darauf hofft auch Mediziner Siebler. Noch aber fehlen Daten, um die Therapieerfolge zu bilanzieren. Schön wäre es, wenn man Patienten zwei Monate früher ins Berufsleben zurückbringen könnte, sagt der Mediziner. Aber auch in dieser Hinsicht mangelt es an Vergleichsdaten, eine Datenbank wird gerade aufgebaut. Parallel zur Behandlung wird also geforscht, wie die Therapie wirkt, um sie permanent zu verbessern. Siebler ist jedoch überzeugt, dass eine Reha auf jeden Fall hilft. „Dort findet man kompetente Ansprechpartner, und man kann sich mit anderen Betroffenen austauschen“, sagt er. „Es hilft enorm zu sehen, dass andere ähnliche Probleme haben.“

Bis zu 15 Post- und Long-Covid-Kranke kann die Essener Fachklinik aufnehmen, die insgesamt rund 450 Patienten betreut. Als Post-Covid werden die ersten acht Wochen nach der Genesung bezeichnet, Long Covid umfasst den Zeitraum danach. Rund 70 Prozent der Patienten seien unter 60, der jüngste war 21 Jahre alt, sagt Siebler. Frauen und Männer seien gleichermaßen betroffen, wobei Menschen mit einem schweren Verlauf häufiger ein Long-Covid-Syndrom entwickeln würden. Allerdings glaubt der Mediziner, dass der Anteil der Long-Covid-Kranken deutlich geringer ist als bislang vermutet. „Die Bundesregierung spricht von zehn Prozent der Infizierten, ich gehe aber höchstens von einem Prozent aus“, sagt Siebler. „Allerdings melden sich auch viele Betroffene nicht.“

Heike Herrmann gehört zu den Patientinnen, die besonders schwer unter der Krankheit leiden. Sie erzählt, dass sie daheim während des Frühstücks immer wieder einschlafe, so müde sei sie. Dazu kommen anhaltende Luftnot, Geruchs- und Geschmacksverlust, und, ebenfalls schlimm, Haarausfall. „Jedes Mal, wenn ich mir durch die Haare streiche, habe ich ein Büschel in der Hand“, sagt sie. Herrmann vermisst ihr normales Leben und lernt in der Therapie wieder, sich körperlich zu belasten, beim Krafttraining, beim Schwimmen, auf dem Ergometer. „Mittlerweile komme ich etwas besser über den Flur“, sagt sie, „bis ich mit meinem Patenkindern herumtoben kann, wird es aber noch etwas dauern.“