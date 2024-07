Hotline für Betroffene und Angehörige Neue Telefonberatung in NRW für Long Covid-Erkrankte

Die Beratung will Betroffene und Angehörige dabei unterstützen, die richtigen Anlaufstellen für ihre Anliegen zu finden. Sie steht auch Arbeitgebern zur Verfügung, die sich über Unterstützungsangebote informieren wollen. „Uns ist bewusst, dass sich die Menschen in teils existenzgefährdenden Situationen befinden und oftmals keine Kraft haben, sich in unserem komplexen Sozialsystem zurechtzufinden“, sagte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU).