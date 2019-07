Schwerer Unfall in Lohmar : Sieben Verletzte nach Zusammenstoß mit Rettungswagen

Lohmar Ein schwerer Unfall hat sich am Donnerstagabend in Lohmar ereignet. Ein Rettungswagen kollidierte bei einer Einsatzfahrt mit mehreren Fahrzeugen. Sieben Menschen wurden verletzt.

Ein Rettungswagen war Polizeiangaben zufolge in der Nacht auf Freitag auf der B507 aus Richtung Neunkirchen in Richtung Rösrath unterwegs, als sich der Unfall ereignete. Im Kreuzungsbereich des Donrather Dreiecks kollidierte der Rettungswagen gegen 23.15 Uhr mit einem gemieteten Personenwagen, der von der A3 in Richtung Lohmar-Donrath weiterfahren wollte. Der Wagen wurde durch den Aufprall derart heftig nach links geschleudert, dass er mit zwei weiteren Fahrzeugen, die an der Ampel standen, zusammenstieß.