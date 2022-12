Vorfall in Lohmar Mann bedroht Frauen mit Schusswaffe

Bei einem Streit in Lohmar hat ein 30 Jahre alter Betrunkener zwei Frauen mit einer Luftdruckpistole bedroht. Ein Schuss sei nicht abgegeben worden, teilte die Polizei am Samstag mit. Der Vorfall ereignete sich demnach am Freitagabend auf einer privaten Feier. Die beiden Frauen, 18 und 30 Jahre alt, sollen den Mann dort provoziert haben. In Folge des Streits habe er seine Waffe geholt und die Frauen damit bedroht, hieß es. Zeugen riefen die Polizei. Die Beamten griffen den Mann auf. Die Waffe fanden sie in seiner Wohnung. Sie wurde sichergestellt. Ein Verfahren wurde eingeleitet.