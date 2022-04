Cold Case in Lohmar gelöst : Festnahme im Mordfall nach 34 Jahren

Lohmar Ein neuer Anlauf der Cold-Case-Einheit in Bonn hat einen bereits verurteilten Doppelmörder nun wegen dieses dritten mutmaßlichen Mordes in Untersuchungshaft gebracht. Der Verdächtige war seit 2020 wieder auf freien Fuß. Der Mord liegt bereits 34 Jahre zurück.

Der Mord an der Gastwirtstochter Claudia Otto in Lohmar bei Bonn scheint nach 34 Jahren endlich aufgeklärt. Ein neuer Anlauf der Cold-Case-Einheit im Landeskriminalamt hat einen bereits verurteilten Doppelmörder nun wegen dieses dritten mutmaßlichen Mordes in Untersuchungshaft gebracht.

Der inzwischen 66-Jährige sei am Dienstag in Detmold festgenommen worden, teilte die Polizei in Bonn mit. Ein Richter habe den Haftbefehl gegen ihn bestätigt und ihn in Untersuchungshaft geschickt. Claudia Otto war am 7. Mai 1987 im Alter von 23 Jahren im Landhotel ihrer Eltern erwürgt worden.