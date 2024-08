Bei Löhne Zug blieb liegen – darum saßen Fahrgäste stundenlang fest

Auf freier Strecke ist am Donnerstagabend in Ostwestfalen ein Regionalexpress mit rund 150 Fahrgästen liegen geblieben. Später fiel die Klimaanlage aus, wie die Feuerwehr mitteilte. Erst nach rund fünf Stunden konnten die Menschen ihre Reise in einem Folgezug Richtung Köln fortsetzen. Der Zug war in Minden gestartet und zwischen Bad Oeynhausen und Löhne gestrandet.