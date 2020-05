Maßnahmen im Überblick : Das gilt jetzt für Kneipen, Hotels und Fitness-Studios in NRW

Düsseldorf Endlich wieder ins Restaurant oder auf den Sportplatz: Für NRW hat die Landesregierung einige Lockerungen angekündigt. Hier eine Übersicht, welche Maßnahmen ab wann gelockert werden.

Gastronomie

Gaststätten dürfen in Nordrhein-Westfalen ab dem 11. Mai wieder öffnen. Die Erlaubnis werde für den Innen- und den Außenbereich gelten, kündigte Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Mittwoch in Düsseldorf nach einer Bund-Länder-Schalte zur Corona-Krise an. Hotels dürfen ab dem 21. Mai auch wieder für Touristen öffnen. Voraussetzungen sind die Einhaltung des Sicherheitsabstands sowie ein Hygiene- und Infektionsschutzkonzept.

Sport

Fitness-Studios, Tanzschulen und Kursräume von Sportvereinen dürfen in Nordrhein-Westfalen ab dem 11. Mai unter strengen Auflagen wieder öffnen. Ab dem 20. Mai dürfen Freibäder öffnen - allerdings mit Ausnahme von Spaßbädern. Sport mit Körperkontakt und in geschlossenen Räumen ist ab dem 30. Mai wieder möglich. Genauso wie sportliche Wettbewerbe im Kinder- und Jugendsport. Schon ab diesem Donnerstag sind wieder kontaktloser Breitensport und der Trainingsbetrieb im Freien erlaubt.

Schulen

Ab Montag, 11. Mai gilt wieder präsenzunterricht an allen Schulen. Dies soll in einem rollierenden System in allen Jahrgängen umgesetzt werden. Schulen können bestimmen, welche Jahrgänge an welchen Tagen in die Schule kommen. Es werde jedoch keinen Unterricht geben können, wie man ihn vor dem 13. März kannte.