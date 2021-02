Lockerungen in Kitas : „Ich freue mich, die Kinder wiederzusehen“

Ezieherin Marisa Grießhaber fühlt sich in ihrer Kita „Grafentaler Springmäuse“ gut vor Ansteckungen geschützt. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Ab Montag können wegen der niedrigeren Inzidenz wieder alle Kinder die Kindertagesstätten in NRW besuchen. Eine Erzieherin aus Düsseldorf erzählt, wieso sie deswegen nicht mehr Sorge vor einer Ansteckung hat.

Marisa Grießhaber freut sich, dass jetzt wieder mehr Kinder zu ihr kommen können. Die 38-Jährige leitet die Wiesel-Gruppe der Kita „Grafentaler Springmäuse“ in Düsseldorf, eine sogenannte T3-Gruppe mit Kindern von drei bis sechs Jahren „Ich habe keine Angst oder größere Sorge vor einer Ansteckung, weil wieder mehr Kinder kommen. Ich freue mich vielmehr, die Kinder, die lange zu Hause waren, wiederzusehen“, sagt die Erzieherin.

Ab dem 22. Februar dürfen Kinder in Nordrhein-Westfalen wieder in die Kindertageseinrichtungen und die Tagespflege kommen. Trotz der Lockerung bleibt es aber bei einem landesweit pauschal um zehn Wochenstunden gekürzten Betreuungsangebot, die Gruppen in den Kitas müssen aber fest zusammen bleiben und dürfen nicht gemischt werden. Zwar waren die Kitas auch vorher geöffnet, allerdings in einem Notbetreuungsmodus. Es gab den Appell der Landesregierung an Eltern, ihre Kinder möglichst zu Hause zu betreuen; nur wer das aus beruflichen und privaten Gründen nicht konnte, sollte die Kinder abgeben.

Info Regelbetrieb Den wird es wohl erst wieder geben, wenn ausreichend Corona-Selbsttests für jedermann zur Verfügung stehen, die Beschäftigten geimpft oder die Neuinfektionszahlen ganz niedrig sind. Lokale Entscheidungen Wenn die Neuinfektionszahlen weiter sinken, dürfen Kita-Leitungen und Träger voraussichtlich ab dem 8. März selbst entscheiden, ob sie die Kinder wieder im vollen Umfang betreuen.

Offenbar aber fühlten sich manche Eltern nicht immer an den Appell gebunden oder hatten eben die genannten Gründe vorzuweisen; denn in vielen Einrichtungen war es trotzdem regelmäßig recht voll gewesen. Auch in der Wiesel-Gruppe von Marisa Grießhaber herrschte während der Notbetreuungszeit kein Mangel an Kindern. „Es kamen schon einige. Wir hatten immer so 15 Kinder in der Gruppe. Zum Vergleich: Wenn wir komplett sind, sind wir 20“, sagt die 38-Jährige. Aber sie habe Verständnis für die Eltern. „Das geht völlig in Ordnung, weil es für die Eltern nun einmal schwer ist, Kundenbetreuung und Home-Office unter einen Hut zu bekommen“, sagt sie. Aber auch für die Kinder sei es wichtig gewesen, in die Kita zu kommen. „Dadurch wird niemand vergessen. Man kann so Familien und Kinder auffangen, für die es wirklich schwierig ist – etwa Alleinerziehende.“

Bei Beschäftigten in NRW-Kindertageseinrichtungen wurden seit Anfang des Jahres knapp 590 Corona-Infektionen festgestellt. Im Januar waren es 402 Infektionen, und im Februar bislang 187. Insgesamt gibt es in den Kitas und in der Tagespflege laut Familienministerium rund 168.000 Beschäftigte.

Träger der „Grafentaler Springmäuse“ ist das Deutsche Rote Kreuz (DRK). Matthias Henrichsen-Schrembs vom DRK-Kreisverband Düsseldorf führt die vergleichsweise niedrigen Infektionszahlen in Kitas unter anderem auf das Verhalten der Eltern in der Pandemie zurück. „Zu 99 Prozent zeigen die Eltern Verständnis und gehen wohlwollend mit der Situation um. Das ist jedenfalls unser Eindruck“, sagt er. Auch gegen die Lockerungen hat er nichts einzuwenden. Die Quote der infizierten Mitarbeiter und Kinder sei während der Pandemie in den DRK-Einrichtungen sehr gering. „Uns als Träger ist es wichtig, dass Kinder, die betreut werden müssen, auch betreut werden. Und darum ist es auch gut, dass man das aufgrund der jetzigen niedrigen Infektionslage für alle ermöglicht“, so der DRK-Abteilungsleiter für Kinder, Jugend und Familie.

Für die Fachgewerkschaft für Beschäftigte der Kommunen, der Länder sowie der privatisierten Dienstleistungsunternehmen, Komba, kommt der NRW-Öffnungsplan für die Kitas allerdings zu schnell. Auch der Verband Bildung und Erziehung betonte, Infektionsschutz müsse im Mittelpunkt stehen. Es dürfe „keine Hürden geben, die Stundenanzahl, wenn nötig, zu reduzieren“. Die SPD-Opposition im Düsseldorfer Landtag sieht keine Vorteile für die Eltern. „Die Rücknahme des Minister-Appells, Kinder nicht in die Kita zu bringen, bedeutet für Eltern in erster Linie: Sie können ab dem Zeitpunkt nicht mehr auf die zusätzlichen Kinderkrankentage zurückgreifen, wenn sie aufgrund der Pandemie ihre Kinder noch nicht wieder in die Kita geben wollen“, so der familienpolitische Sprecher Fraktion, Dennis Maelzer.

Grießhaber fühlt sich in der Kita gut gegen das Virus geschützt. „Wir setzen alle erforderlichen Hygiene-Richtlinien um“, sagt sie. Die Gruppen der Einrichtung sind geschlossen; Kinder aus unterschiedlichen Gruppen haben also keinen Kontakt. Auch die Erzieherinnen meiden einander; Team-Konferenzen finden nicht in einem Raum statt. Die Eltern dürfen die zweigeschossige Kita „Springmäuse“ während der Pandemie nicht betreten, sondern nur auf das Außengelände kommen, um ihre Kinder zu bringen und abzuholen. Die Wiesel-Gruppe befindet sich im Obergeschoss; die Eltern bringen ihre Kleinen über eine Außentreppe direkt zur Eingangstür der Gruppe. „Die Eltern passen gut auf mit den Abständen und warten geduldig an der Tür“, sagt Grießhaber. Einen Wunsch hat sie aber: „Es wäre schön, wenn wir Kita-Mitarbeiter schneller geimpft werden können als vorgesehen.“

(csh)