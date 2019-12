Bei Aachen : Lkw verliert Dach von Weihnachtsmarktbude auf Autobahn

Polizeiwagen im Einsatz. Foto: Michael Scholten

Aachen Ein Lastwagen hat auf der A4 in der Region Aachen Teile einer Weihnachtsmarktbude verloren. Mindestens elf Fahrzeuge fuhren am Donnerstagabend in Höhe der Anschlussstelle Weisweiler gegen die Dachkonstruktion und wurden beschädigt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das teilte ein Polizeisprecher mit. Verletzt wurde niemand. Zuvor hatte der „Kölner Stadt-Anzeiger“ berichtet.

Der Lkw-Fahrer bemerkte offenbar zunächst nicht, dass ihm ein Teil seiner Ladung fehlte und fuhr weiter. Er wurde wenig später von der Polizei auf einem Rastplatz ausfindig gemacht. Der betroffene Autobahnabschnitt war in Fahrtrichtung Olpe vorübergehend teilweise gesperrt.

(seda/dpa)