Nach Lkw-Unfall Weiterhin Stau auf A43 in Richtung Münster

Herne · Autofahrer aufgepasst: Wegen einer Sperrung nach einem Unfall steht der Verkehr auf der A43 in Richtung Münster bei Herne still. Was ist passiert und wann kann es weitergehen?

01.10.2024 , 13:34 Uhr

Nach einem Lastwagen-Unfall müssen Autofahrer laut Polizei auf der Autobahn 43 wegen einer Sperrung noch bis zum frühen Abend bei Herne mit Stau rechnen. Noch etwa bis gegen 18 Uhr dürften die Bergungsarbeiten demnach dauern und die Sperrung bestehen, teilte die Polizei am Mittag mit. Ein Lastwagen war am frühen Morgen im Schrankenbereich der A43 auf die Betonschutzwand gefahren. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand, in Richtung Münster ist die Strecke zwischen Herne-Eickel und dem Kreuz Herne jedoch komplett gesperrt. Die Polizei bittet darum, den Bereich möglichst weiträumig zu umfahren. Hier geht es zur Infostrecke: Diese Pflichten haben Autofahrer bei Unfällen

(albu/dpa)