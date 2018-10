Lkw-Unfall auf A3 bei Bad Honnef: Mutmaßlicher Verursacher flüchtig

Königswinter/Köln Auf der A3 in Richtung Frankfurt sind am Montagabend vier Lkw ineinander gekracht. Die Autobahn musste deshalb bis Dienstagmorgen gesperrt werden. Zwei Insassen wurden verletzt. Ein 25-jähriger Fahrer hat den Unfall nicht überlebt.

Die A3 wurde in Richtung Frankfurt ab dem Autobahnkreuz Bonn-Siegburg gesperrt, wie ein Polizeisprecher sagte. Es kam zu kilometerlangen Staus. Auch am Dienstag dauerten die Bergungsarbeiten noch an. Um 8 Uhr war die Sperrung wieder aufgehoben.

Nach ersten Ermittlungen musste laut Polizei ein 57 Jahre alter Lastwagenfahrer bei der Ausfahrt Bad Honnef/Linz plötzlich bremsen. In der Folge fuhren zunächst ein 55-Jähriger, dann ein 56-Jähriger und schließlich ein 25-Jähriger mit ihren Lastwagen auf. Der 25-Jährige wurde in seinem Truck so schwer eingeklemmt, dass er noch an der Unfallstelle starb, wie ein Polizeisprecher sagte.