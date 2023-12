Betrug bei Lenk- und Ruhezeiten Lkw-Fahrer mit Fahrerkarte von Verstorbenem unterwegs

Ein Lkw-Fahrer ist in Unna bei Dortmund mit der Fahrerkarte eines bereits Verstorbenen am Steuer seines Sattelzuges erwischt worden. Wie die Polizei am Dienstag weiter mitteilte, nutzte der 53-Jährige mehrere Fahrerkarten und versuchte so, seine Verstöße bei Lenk- und Ruhezeiten zu verdecken.