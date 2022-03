Protest gegen Dieselpreise : „Man muss sich doch wehren“ – Spediteur will NRW-Autobahnen blockieren

Mit Lkw sollen die Autobahnen A3 und A4 möglicherweise blockiert werden. Foto: dpa/Henning Kaiser

Köln Mit bis zu 30 Lastwagen will der Bergheimer Transportunternehmer Gerd Fischer die Autobahn A3 und A4 am Mittwochmittag lahmlegen. Der Protest richtet sich gegen die massiv gestiegenen Spritpreise. Weitere Aktionen sind geplant. Der Logistik-Verband NRW verurteilt das Vorhaben scharf.

Von Jörg Isringhaus

Gegen 14 Uhr soll es auf den Autobahnen 3 und 4 im Heumarer Dreieck zu von Lkw-Fahrern bewusst herbeigeführten Staus kommen. Gerd Fischer, ein Spediteur aus Bergheim, ist fest entschlossen, gemeinsam mit 20 bis 30 Kollegen die Autobahnen zu blockieren, wie er am Vormittag im Gespräch mit unserer Redaktion erklärte. „Wir werden mit einigen Lkws in der Kolonne in das Kreuz hineinfahren, dann verlangsame ich die Fahrt, bis hinter mir alles zum Stehen kommt“, sagt Fischer. „Dann mache ich das Auto aus und warte, welche Politiker dort erscheinen.“

Der Spediteur will alle Fahrspuren blockieren, nicht nur den rechten Fahrstreifen. „Sonst bringt es ja nichts“, sagt Fischer. Der konzertierte Protest richtet sich gegen die massiv gestiegenen Spritpreise. „Mich fressen die Kosten auf, weil sie ein Limit überschreiten“, sagt Fischer. Er müsse privates Geld in die Firma investieren, weil die Kosten nicht mehr tragbar seien. Es würde ihn schon Mitarbeiter anrufen, dass sie ihren Wagen nicht mehr betanken könnten, um zu einer Untersuchung ins Krankenhaus zu fahren. „Es ist doch schlimm, dass es so weit mit uns gekommen ist“, sagt Fischer. Die Schmerzgrenze dessen, was wirtschaftlich für ihn tragbar sei, sei längst überschritten.

Der Verband Spedition und Logistik NRW verurteilt Fischers Vorhaben „auf das Schärfste“, sagt der Verbandsvorsitzende Rüdiger Ostrowski. „Es gibt keinerlei Grund, einen so schweren Eingriff in die Gesellschaft vorzunehmen und mit Lkw ein Autobahnkreuz zu blockieren. Das schadet unserer Branche und erweckt den Eindruck, als würde unsere Branche am Existenzminimum stehen. Das ist aber nicht der Fall“, sagt Ostrowski. Zudem sei das nicht die Art der politischen Auseinandersetzung, die der Verband betreiben würde. Im Hintergrund liefen längst Gespräche auf Bundesebene mit den Ministerien. „Zum Glück ist Herr Fischer nicht Mitglied unseres Verbandes, sonst würden wir ihn ausschließen“, erklärt Ostrowski. Die Aktion würde Fischer aber, wenn er sie denn durchziehe, teuer zu stehen bekommen, da es sich um einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr handele.

Fischer betont, seine Anwälte würden bei der Aktion dabei sein, denn die Polizei habe schon gedroht, ihm den Führerschein abzunehmen. Er sei da aber guter Dinge, so Fischer. Wenn er den Führerschein verliere, fahre er eben ohne, erklärt der Spediteur trotzig, das sei ihm auch egal. „Ich mache das doch für uns alle, für alle Menschen in Deutschland. „Wir müssen alle zur Tankstelle fahren, in den Supermarkt, und es muss alles bezahlt werden. Das Geld wird sowieso immer weniger, weil alles teurer wird, also muss man sich doch wehren."

Von der Aktion erhofft sich Fischer mehr Aufmerksamkeit für die Situation der Spediteure und Transportunternehmen. „Die Dieselpreise müssen wieder gesenkt werden“, sagt Fischer. Die Regierung solle sich mit ihm und dem Bundesverband der Spediteure an einen Tisch setzen, um eine Lösung zu finden. „Machen Sie das nicht, werden wir nächste Woche Montag und Dienstag alle Autobahnen in Deutschland schließen“, sagt Fischer. „Punkt. Dann rollt hier nichts mehr.“

Von dem bisherigen Vorschlag aus dem Finanzministerium, den Spritpreis an der Tankstelle zu rabattieren, hält Fischer wenig. Das bringe niemandem etwas. „Ich will erreichen, dass wir wieder auf 1,30 bis 1,50 pro Liter Diesel herunterkommen, alles andere ist Unsinn“, sagt Fischer. Natürlich müssten die Spritpreise generell sinken, weil das für niemanden zumutbar wäre. Als Bürger fühle er sich „ausgenommen wie eine Weihnachtsgans“. Der Vorsitzende des Verbands Spedition und Logistik NRW wünscht sich eine Senkung der Mineralölsteuer. „Der Staat verdient sehr gut mit an der Steuer, weil er prozentual beteiligter Gewinnpartner ist“, sagt Ostrowski. „Deshalb könnte er den Gewinn um etwa 30 Prozent herunterschrauben, damit wir bei 1,80 bis 1,90 Euro landen. Das wäre das Einfachste.“