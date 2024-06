Schaden über 85 Millionen Euro Mutmaßlicher Steuerbetrüger in Kenia festgenommen

Wie das Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen am Donnerstag mitteilte, soll der Mann als mutmaßlicher Drahtzieher einer kriminellen Vereinigung mitverantwortlich dafür sein, dass 85 Millionen Euro Steuern hinterzogen wurden. Das Geld soll durch illegalen internationalen Handel mit Unterhaltungselektronik erwirtschaftet worden sein. Dafür seien EU-Vorschriften für grenzüberschreitende Transaktionen unterlaufen worden. Das LKA NRW war in die Ermittlungen eingebunden, weil ein Teil der illegalen Geschäfte in Nordrhein-Westfalen abgewickelt wurde.