Drei Haftbefehle erlassen Schlag gegen internationale Cyberbande

An den Ermittlungen beteiligt waren Europol, die US-Behörde FBI, die niederländische und die ukrainische Polizei. In der Ukraine und in NRW wurden in der vergangenen Woche auch mehrere Objekte untersucht. Aber nicht nur die internationale Zusammenarbeit gestaltete die Untersuchung anspruchsvoll, allen Verdächtigen mussten laut Hartmann auch konkrete Taten zugeordnet werden. Zudem verstünden es die kriminellen Netzwerke, in diesem Fall die Gruppierung „DoppelSpider“ oder „DoppelPaymer“, ihre Taten gut zu verschleiern und hielten sich außerhalb juristischer Räume auf, sagte Jan Op Gen Oorth von Europol. „Jedes Netzwerk macht aber früher oder später Fehler“, erklärte Op Gen Orth weiter, „und ein Fehler reicht.“