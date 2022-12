Ingo Wünsch „Es ist schon ein Schrapnell in ein Kinderzimmer geflogen“

Beim Landeskriminalamt (LKA) laufen sämtliche Fäden der landesweiten Kriminalitätsbekämpfung zusammen. Chef an der Völklinger Straße 49 in Düsseldorf, dem Hauptsitz des LKA in NRW, ist seit zwei Jahren Ingo Wünsch. Ein bewegtes Jahr liegt hinter ihm und seinen Kollegen. Im Interview mit unserer Redaktion erklärt er, was ihm aus Ermittlersicht Sorgen bereitet und was ihn positiv überrascht hat in diesem Jahr. Wünsch über den Kampf gegen Geldautomaten-Sprenger, Kindesmissbrauch und Cyberattacken.