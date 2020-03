Liveblog zum Coronavirus : Tests negativ - Entwarnung bei 185 Kindern in Bonn

Mit einer Israel-Reise will Armin Laschet eigentlich dem Eindruck entgegenwirken, es mangele ihm an außenpolitischer Kompetenz. Bis zuletzt hing dann der Ausbruch des Coronavirus wie eine dunkle Wolke über der Reise. Ausgerechnet sein Bundesland ist zum Hotspot der Infizierungen in Deutschland geworden. Und die israelischen Behörden sind nervös. Wer in den vergangenen 14 Tagen in Italien war, womöglich gar in einem asiatischen Land, wird bei der Einreise abgewiesen. Noch aber gilt NRW den Behörden in Tel Aviv als vergleichsweise sicher. Unser Kollege Maximilian Plück berichtet von der Reise.