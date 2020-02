Vorsichtsmaßnahmen wegen Sturm „Sabine“ : Schulen und Kitas in Düsseldorf bleiben am Montag geschlossen

Jetzt teilt die Stadt Düsseldorf mit, dass am Montag alle städtischen Schulen, Kindergärten sowie Außensportanlagen geschlossen bleiben:



Schulen:

Alle städtischen Schulen bleiben geschlossen. Es findet kein Unterricht statt, allerdings ist für Schüler, die dennoch die Schulen erreichen, ein Notdienst sichergestellt. Bei Einrichtungen, die nicht in städtischer Trägerschaft sind, müssen die Eltern sich mit den jeweiligen Trägern vorab in Verbindung setzen. Für die Anmeldung an den weiterführenden Schulen fällt der Anmeldetermin am Montag ebenfalls aus. Diese Anmeldetermine werden voraussichtlich am Donnerstag im Nachmittagsbereich nachgeholt.



Kindertagesstätten:

Alle städtischen Kindertagesstätten bleiben geschlossen. Ein Notdienst ist sichergestellt. Bei Einrichtungen, die nicht in städtischer Trägerschaft sind, müssen die Eltern sich mit den jeweiligen Trägern vorab in Verbindung setzen.