Vor dem aufziehenden Orkan „Sabine“ hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) nun auch amtliche Warnungen vor Unwettern in NRW ausgesprochen. Im Raum Euskirchen und Aachen sowie in den höheren Lagen des Sauerlandes könne es ab Sonntagnachmittag zu Orkanböen kommen, teilte der Deutsche Wetterdienst in Essen am Samstagabend mit. Am Sonntag könnten weitere amtliche Warnungen hinzukommen, sagte eine Sprecherin.