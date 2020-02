Düsseldorfer Schulen aus Vorsicht geschlossen : Rheinderby zwischen Gladbach und Köln wegen Sturm „Sabine“ weiter auf der Kippe

Weil die Schule am Montag vielerorts ausfällt, gibt die Bäckerei Derks aus Kranenburg allen Müttern frei. "In stürmischen Zeiten muss man füreinander da sein. Da uns am Sonntagnachmittag und Montag Unwetter in Form von orkanartigen Böen drohen und daher auch der Unterricht an allen Schulen ausfällt, möchten wir allen in unserem Betrieb tätigen Müttern die Möglichkeit bieten, zu Hause bei ihren Kindern zu sein", schreibt Familie Derks auf Facebook.