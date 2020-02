Alle Entwicklungen zu Sturmtief „Sabine“ : Eurowings stellt Flugbetrieb weitgehend ein – Nachholtermin für Rheinderby offen

In Deutschland werden Konzerte abgesagt und die Schulen geschlossen. In den Niederlanden dagegen freuten sich zumindest einige hartgesottene Sportler auf Sturmtief „Sabine“. In Zeeland findet heute nämlich das NK-Gegenwindradfahren statt. Absagen? Auf keinen Fall, sagt der Organisator Robrecht Stoekenbroek: „Dafür tun wir es.“ Das „NK Tegenwindfietsen“ auf dem Sturmflutwehr in der Oosterschelde ist eine der härtesten Ausgaben, die es je gab. Die insgesamt 300 Radfahrer haben mit bis zu 100 Stundenkilometer schnellen Böen zu kämpfen. Die Meisterschaft wird zum sechsten Mal ausgetragen. Startschuss war heute Morgen um 10 Uhr.