Alle Entwicklungen zu Sturmtief „Sabine“ : Bahn stellt Betrieb komplett ein – Flugverkehr auch Montag betroffen

Unser Kollege Viktor Marinov hat heute vergeblich versucht, mit dem Zug von München nach Düsseldorf zu reisen. Die Fahrt endete in Frankfurt, wie er schildert. "Gegen 17 Uhr sah alles noch ganz gut aus. Der ICE hatte kaum Verspätung. Am Frankfurter Flughafen kam dann aber die Ansage: "Alle bitte aussteigen, der Zug wird gestrichen." Erst sah es so aus, als würde noch ein weiterer Zug fahren. Das zerschlug sich aber auch schnell.



Die Lösung: Die Bahn verteilte "Blanko-Schecks" für Taxis - mit dem Reiseziel Köln. Wie es von dort weitergeht, ist noch unklar."