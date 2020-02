Sturmtief „Sabine“ : Hochspannungsleitung ist in den Rhein gefallen

In Polen hat das Sturmtief „Sabine“ zwei Menschenleben gefordert: Eine Frau und ihre Tochter wurden laut einem Polizeisprecher auf einem Parkplatz von herabfallenden Dachteilen erschlagen. Zwei weitere Menschen, eine Frau und ein Junge, seien bei dem Unglück in dem Skiresort Bukowina Tatrzanska im Süden des Landes verletzt worden. Sie wurden mit leichteren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Einsatzkräfte waren kurz vor 11 Uhr alarmiert worden. Die Dachteile fielen von einem Gebäude, in dem ein Skiverleih eingerichtet ist. Bukowina Tatrzanska ist ein beliebtes Ziel für den Skisport und Ausgangspunkt für Wanderungen an der Grenze zur Slowakei.