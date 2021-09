54 Veranstaltungen im Oktober : Literaturfestival Lit.Ruhr stellt Programm vor

Frank Schätzing eröffnet die Lit.Ruhr mit einer Lesung in der Essener Lichtburg (Archivbild). Foto: dpa/Henning Kaiser

Essen Eva Menasse, Elke Heidenreich oder Sven Regener - zur fünften Ausgabe des Literaturfestivals Lit.Ruhr werden vom 5. Oktober an wieder zahlreiche Bestsellerautoren im Ruhrgebiet erwartet. Die Eröffnung des sechstägigen Festivals findet in Essen statt.

Zur Eröffnung liest Frank Schätzing in der Lichtburg Essen aus seinem Buch „Was, wenn wir einfach die Welt retten?“ über die drohende Klimakatastrophe.

Insgesamt stehen 24 Veranstaltungen für Erwachsene auf dem Programm, wie die Lit.Ruhr am Dienstag berichtete. Hinzu kommen 26 Veranstaltungen an Schulen und Kindergärten sowie vier Familienangebote. Darunter ist am 10. Oktober auch eine Livestream-Lesung der Autorin Cornelia Funke. Sie stellt den dritten Band ihrer Kinderbuchreihe „Drachenreiter“ vor - Titel: „Der Fluch der Aurelia“.