Tatverdächtiger in Gewahrsam : Sohn soll pflegebedürftige Mutter in einer Wohnung in Lippstadt getötet haben

Sohn soll pflegebedürftige Mutter in einer Wohnung in Lippstadt getötet haben

Update Lippstadt In Lippstadt im Kreis Soest ist eine 57-jährige Frau durch eine Gewalttat getötet worden. Ihr Sohn steht unter dringendem Tatverdacht.

Das berichteten die Polizei im Kreis Soest und die Staatsanwaltschaft Paderborn am Dienstag. Am Montag war die 57-Jährige leblos in ihrer Wohnung gefunden worden. Laut Obduktion war „eine Strangulation im Halsbereich“ die Todesursache. Die Beamten nahmen den 34-jährigen Sohn in Gewahrsam, der mit seiner Mutter zusammenwohnte. Die Staatsanwaltschaft beantragte den Erlass eines Haftbefehls wegen Totschlags.