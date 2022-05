Tatverdächtiger in Gewahrsam : Sohn soll Mutter in einer Wohnung in Lippstadt getötet haben

Sohn soll Mutter in einer Wohnung in Lippstadt getötet haben

Update Lippstadt In Lippstadt im Kreis Soest ist eine 57-jährige Frau durch eine Gewalttat getötet worden. Ihr Sohn steht nun im Verdacht, seine Mutter umgebracht zu haben.

Am Montag ist eine Frau in Lippstadt in einer Wohnung tot aufgefunden worden, teilte die Soester Polizei am Dienstag mit. Die Behörden gehen von einem Tötungsdelikt aus. Den Ermittlungen zufolge starb die Frau durch stumpfe Gewalt gegen den Hals. Eine Obduktion findet am Dienstag statt.