Schlechte Nachrichten aus Lippstadt Scheinwerfer-Hersteller Hella baut Stellen ab

Wegen des schwächenden Automarktes und hoher Kosten zückt der Scheinwerfer-Hersteller Hella den Rotstift. Bis Mitte 2026 wolle man in Lippstadt 420 Stellen abbauen, teilte das Unternehmen am Mittwoch in der westfälischen Stadt mit. Es geht um das Werk am Firmenstammsitz, das derzeit rund 1000 Stellen hat und Verluste macht. Künftig sollen dort nur Scheinwerfer gefertigt werden, die Produktion von Heckleuchten sowie die Innen- und Karosseriebeleuchtung soll an andere europäische Hella-Standorte verlagert werden. Im Lippstädter Werk müsse man das Produktionsniveau erhöhen und die Kostenbasis senken. Damit werde die Wettbewerbsfähigkeit gestärkt, so die Firma.