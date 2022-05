Unwetter in NRW : Nach Tornado in Lippstadt bleiben mehrere Schulen und Kitas zu

Nach Tornado in Lippstadt bleiben mehrere Schulen und Kitas zu

Unwetter in NRW

Lippstadt Nach dem Tornado in Lippstadt vom Freitag bleiben mehrere Schulen und Kitas in der westfälischen Stadt vorerst geschlossen. Die Schäden seien derart massiv, dass der Unterricht dort nicht stattfinden könne.

Betroffen von den vorübergehenden Schließungen sind demnach sieben Schulen, darunter auch zwei Gymnasien, teilte die Stadt weiter mit. Auch bei fünf Kitas könne ein sicherer Zugang in den nächsten Tagen voraussichtlich nicht gewährleistet werden.

„Angesichts des Ausmaßes der Schäden, die wir an den verschiedenen Standorten sehen, ist es zurzeit undenkbar, dass dort in den nächsten Tagen Unterricht stattfinden kann“, sagt Bürgermeister Arne Moritz (CDU). Sowohl von den Gebäuden als auch vom Umfeld gingen noch immer Gefahren aus, die nicht in kurzer Zeit komplett ausgeräumt werden könnten.