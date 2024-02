Klinik in Lippstadt betroffen Nach Cyberangriff auf Klinikverbund laufen Ermittlungen auf Hochtouren

Nach der Cyberattacke auf das Dreifaltigkeits-Hospital in Lippstadt (Kreis Soest) laufen die Ermittlungen der Sicherheitsbehörden auf Hochtouren. Experten machten sich derzeit ein Bild vom Schadensausmaß des Angriffs, sagte Staatsanwältin Gianna Maria Graf von der Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime Nordrhein-Westfalen (ZAC NRW) am Samstag in Köln.