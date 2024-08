Führerschein beschlagnahmt Mutter fährt sturzbetrunken in Lippstadt zum Kindergarten

Auf dem Weg zum Kindergarten ihrer kleinen Tochter ist eine sturzbetrunkene Autofahrerin in Nordrhein-Westfalen aus dem Verkehr gezogen worden. Bei der 36-Jährigen wurde ein Atemalkoholwert von fast drei Promille gemessen, wie die Kreispolizei in Soest am Freitag (2. August 2024) mitteilte. Die Frau aus dem Kreis Soest war demnach mit dem Auto unterwegs, um ihre fünfjährige Tochter aus der Kita abzuholen.