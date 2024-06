Tat in Lippstadt Molotow-Cocktail auf Bar geworfen

Ein Unbekannter hat in Lippstadt (Kreis Soest) einen Molotow-Cocktail auf die Eingangstür einer Bar geworfen. Der Brandsatz habe sich am Montag gegen ein Uhr nachts auf dem Gehweg entzündet, teilte die Polizei mit. Verletzt wurde niemand, die Bar war zu dem Zeitpunkt geschlossen. Schaden an dem Gebäude gab es ebenfalls nicht. Ein Zeuge hörte das Klirren von Glas, woraufhin er den Brand sah, dahin lief und ihn löschte. Hinweise auf den Täter lagen zunächst nicht vor, auch das Motiv war unklar. Man ermittle „in alle Richtungen“, hieß es von der Polizei.