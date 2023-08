Tat in Lippstadt Mann stirbt nach Stichverletzungen – Tatverdächtiger festgenommen.

Bei einem Streit in einer Unterkunft für Wohnungslose in Lippstadt (Kreis Soest) ist in der Nacht zu Mittwoch ein 34-Jähriger tödlich verletzt worden. Ein 27 Jahre alter Tatverdächtiger sitzt in Untersuchungshaft. Die Ermittler werfen dem Deutschen Totschlag vor. Er war nach kurzer Flucht in Bottrop im Ruhrgebiet festgenommen worden.