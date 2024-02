Tat in Lippstadt Ex-Mitarbeiter verursachen 100.000 Euro Schaden bei Einbruch

Nach einem Einbruch in einer Baufirma in Lippstadt bei Soest hat die Polizei zwei ehemalige Mitarbeiter als mutmaßliche Täter ermittelt. Bei einer Wohnungsdurchsuchung seien bei einem 32-Jährigen etliche Werkzeuge aus dem Einbruch wiedergefunden worden, teilte die Polizei am Montag mit. Auch Diebesgut aus anderen Fällen stellten die Beamten sicher, darunter Fahrräder, Akkus von E-Bikes und unversteuerte Zigaretten. Die Kriminalpolizei ermittelt jetzt, woher die Gegenstände stammen.