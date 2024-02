Grausiger Fund in Lippetal Nach Knochenfund – Analyse wird noch einige Zeit beanspruchen

Nach dem Fund von 15 Schädeln und einer Vielzahl von Knochen bei Bauarbeiten in Lippetal im Kreis Soest wird sich die Analyse zum Alter der menschlichen Überreste noch hinziehen. Die Rechtsmedizin veranschlage dafür mindestens ein bis zwei Wochen, sagte eine Polizeisprecherin am Freitag. Bisher wird vermutet, dass sich an der Fundstelle in der Nähe einer Kirche einst eine Grabstätte befunden habe.