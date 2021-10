Schwerer Unfall in Lippetal : Auto gerät in Gegenverkehr - elf Monate altes Baby verletzt

Auto gerät in Gegenverkehr - elf Monate altes Baby verletzt

Schwerer Unfall in Lippetal

Lippetal Das Kind, seine Mutter und der mutmaßliche Unfallverursacher mussten alle im Krankenhaus behandelt werden. Wie schwer die Verletzungen waren, war am Sonntagmorgen noch nicht bekannt.

Bei der Kollision von zwei Autos in Lippetal im Kreis Soest sind drei Menschen verletzt worden, darunter ein elf Monate altes Baby. Das Kind, seine 30 Jahre alte Mutter und ein 56-Jähriger kamen in ein Krankenhaus, wie ein Polizeisprecher am Sonntag sagte.