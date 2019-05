Spektakulärer Fall in Lippetal : Anwohner springt auf Lkw und stoppt ihn nach Irrfahrt durch Gärten

Spektakulärer Fall in Lippetal

Lippetal Wenige Tage nach einer waghalsigen Rettungsaktion auf der A1 hat erneut ein Augenzeuge einen fahrenden Lastwagen gestoppt. Der Mann reagierte schnell.

Laut Polizei hatte der Lkw am Montag in Lippetal (Kreis Soest) bereits vier Vorgärten verwüstet, nachdem der 54 Jahre alte Fahrer am Steuer wohl einen internistischen Notfall hatte. Ein 48 Jahre alte Anwohner sprang demnach auf den Lastwagen und zog einen Bremsschlauch raus.