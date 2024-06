„Links Rechts“ Wie ein niederländischer Party-Hit zur EM-Hymne wurde

Auch auf dem Koningsdag spielen Snollebollekes regelmäßig; bei einem ihrer Konzerte zu dem Anlass in Breda motivierten sie 40.000 Zuschauer so beherzt von links nach rechts zu springen, dass seismographische Messgeräte ein kleines Erdbeben registrierten. Bis in Häuser der Umgebung soll das Gehopse zu spüren gewesen sein. Ein Versuch, den Song auch in die deutschen Party-Hochburgen zu transportieren, war nur von mäßigem Erfolg gekrönt: Ballermann-Star Mickie Krause brachte 2018 eine deutsche Fassung auf den Markt, die sich aber nicht durchsetzte. Durch die EM verfängt der Song nun aber auch beim internationalen Publikum – und könnte damit eine Art zweiten Frühling erleben.