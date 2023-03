Streit um muslimisches Gotteshaus Linke wollen Moschee-Neubau verhindern

Steht in einer Stadt ein Moschee-Neubau an, wird darum in der Regel heftig gerungen. Oft zugunsten der muslimischen Gotteshäuser, wie schon fortgeschrittene Projekte etwa in Krefeld und Monheim zeigen. Auch in Wuppertal hat der Rat der Stadt vor kurzem mit einem Mehrheitsbeschluss den Weg geebnet für ein neues Gemeindezentrum der Türkisch-Islamischen Union der Anstalt für Religion (Ditib), das neben einer Kita, einem Studenten- und einem Seniorenwohnheim auch eine Moschee umfassen soll. Der Widerstand gegen diese Pläne aber ist so hartnäckig wie ungewöhnlich, kommt er doch nicht wie sonst vorwiegend aus dem rechtspopulistischen Lager, sondern von links. Denn für den Neubau soll das Autonome Zentrum (AZ), das auf dem Grundstück an der Gathe seit mehr als 30 Jahren angesiedelt ist, weichen. Das Bündnis „Gathe für alle!“ hat nun, wie die Stadt bestätigt, ein Bürgerbegehren gegen den Ratsbeschluss angemeldet: Sollten dafür genug Stimmen zusammenkommen, dürften die Wuppertaler selbst über die Moschee-Pläne befinden.