Linke Splitterpartei : MLPD errichtet Lenin-Statue in Gelsenkirchen

MLPD errichtet Lenin-Statue in Gelsenkirchen

Gelsenkirchen Selten ist in Gelsenkirchen eine umstrittenere Statue enthüllt worden: Vor der Zentrale der linksextremistischen Partei MLPD ist am Samstag eine Statue des russischen Revolutionsführers Wladimir Iljitsch Lenin (1870-1924) errichtet worden.

Die mit einem roten Tuch verhüllte Statue aus dem Jahr 1957 wurde am Ende eines Festakts enthüllt. An zwei Gegendemonstrationen nahmen mehr als 50 Menschen teil. Unter den Gegendemonstranten seien auch Angehörige rechter Gruppierungen gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Die Statue wurde 1957 in der Tschechoslowakei gegossen. Sie ist über zwei Meter groß und steht zur Straße hin auf einem Gelände, das der vom Verfassungsschutz beobachteten Partei gehört.