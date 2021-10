Erfolg für den Zoll : „Lieschen Müller“ erschnüffelt 52 Kilogramm Marihuana

Die Autoinsassen hatten angegeben, auf dem Weg nach Berlin zu sein. Foto: dpa/Nicolas Armer

Hamm Die Drogenspürhündin mit dem besonderen Namen hat sich bei ihrer Arbeit für das Hauptzollamt Bielefeld ein paar extra Leckerlies verdient. Sie schlug bei einer Kontrolle an der A2 bei Hamm gleich an mehreren Stellen an.

Eine Drogenspürhündin mit Namen „Lieschen Müller“ hat in einem präparierten Auto fast 52 Kilogramm Marihuana erschnüffelt. Nach Angaben des Hauptzollamtes Bielefeld vom Montag hatten Zöllner das niederländische Fahrzeug auf der Autobahn 2 bei Hamm aus dem Verkehr geleitet. Die Insassen gaben an, auf dem Weg nach Berlin zu sein. Die Hündin schlug gleich an mehreren Stellen an.

Nach der Demontage des Handschuhfachs fanden die Zöllner die ersten Päckchen. In einer Werkstatt entdecken die Ermittler weitere Hohlräume hinter dem Kotflügel und im Fußbereich der Rückbank. Zum Teil waren die Bereiche mit Metallplatten verschlossen oder verspachtelt. Insgesamt waren in dem Fahrzeug 105 Pakete versteckt. Die Männer wurden vorläufig festgenommen.

