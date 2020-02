Fünf Feuerwehrleute verletzt : Großeinsatz nach Gasexplosion im Kreis Steinfurt

Rettungskräfte stehen nach einer Gasexplosion vor einem Mehrfamilienhaus in Lienen. Foto: dpa/David Poggemann

Lienen Bei einer Gasexplosion in einem Wohnhaus in Lienen (Kreis Steinfurt) sind fünf Feuerwehrleute verletzt worden. Der Großeinsatz dauert derzeit noch an.

Bei einer Gasexplosion in einem Wohnhaus in Lienen sind fünf Feuerwehrleute verletzt worden. Nach Angaben der Polizei erlitten einige von ihnen am Samstagvormittag auch schwere Verletzungen. Der Großeinsatz der Feuerwehr und des Technischen Hilfswerks dauerte nach Angaben eines Feuerwehrsprechers am frühen Nachmittag an. Zuvor hatten die „Westfälischen Nachrichten“ über die Explosion berichtet.

Hausbewohner kamen nach ersten Erkenntnissen der Polizei nicht zu Schaden. Laut dem Zeitungsbericht sollen noch Personen im Keller des Gebäudes eingeschlossen sein. Dies konnte die Feuerwehr zunächst nicht bestätigen. Die Ursache der Explosion ist bislang noch unklar.

