Gebäude teilweise eingestürzt : Feuerwehrmann stirbt nach Gasexplosion im Kreis Steinfurt

Rettungskräfte stehen nach einer Gasexplosion vor einem Mehrfamilienhaus in Lienen. Foto: dpa/David Poggemann

Lienen Bei einer Gasexplosion in einem Wohnhaus in Lienen (Kreis Steinfurt) sind vier Feuerwehrleute verletzt worden, einer starb. Alle Bewohner konnten zuvor in Sicherheit gebracht werden.

Ein Feuerwehrmann ist nach einer Gasexplosion in einem Wohnhaus in Lienen am Samstagnachmittag gestorben. Dies bestätigte die Feuerwehr. Zuvor hatte der WDR berichtet. Der Leichnam sollte am späten Samstagnachmittag aus dem Keller des teilweise eingestürzten Gebäudes geborgen werden.

Ein anderer Feuerwehrmann, der ebenfalls eingeschlossen war, konnte zuvor schwer verletzt gerettet werden. Mehrere weitere Feuerwehrleute wurden bei der Gasexplosion verletzt. Die Ursache der Explosion ist bislang unklar. Die Polizei konnte das Gebäude vorerst nicht betreten.

Wegen Gasgeruchs hatten Bewohner am Samstagvormittag die Feuerwehr alarmiert. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es zu der Explosion, während die Feuerwehrleute nach dem Ursprung des Geruchs suchten. Alle Bewohner konnten zuvor in Sicherheit gebracht werden. Der Großeinsatz von Feuerwehr, Polizei und Technischem Hilfswerk dauerte am Samstagnachmittag noch an.

(ham/hebu/dpa)