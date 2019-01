Auszeichnung von Online-Portal: Neun der zehn besten Lieferdienste kommen laut Lieferheld aus NRW

Düsseldorf Pizza, Burger und Sushi zählen zu den beliebtesten Gerichten der Deutschen. Häufig wird das Essen online bestellt, unter anderem bei Lieferheld. Der Anbieter hat die besten Restaurants ausgezeichnet - mit klarem Fokus auf NRW.

Ob für einen Filmeabend mit Freunden, nach einem anstrengenden Arbeitstag oder bei schlechtem Wetter: Es gibt viele Gründe, wieso Menschen sich Essen nach Hause bestellen. In den vergangenen Jahren haben sich in Deutschland zahlreiche Online-Lieferdienste etabliert: Zu den bekanntesten zählen unter anderem Lieferando, Foodora und Lieferheld. Die Portale ähneln sich in ihrer Machart: Die Nutzer geben ihren Wohnort an und bekommen eine Liste mit Imbissen und Restaurants im Umkreis angezeigt, bei denen Essen bestellt werden kann. Dann kann zwischen verschiedenen kulinarischen Richtungen ausgewählt werden.